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«Голден Стэйт» рассматривал возможность обмена Леброна Джеймса

«Уорриорс» оценивали потенциальную сделку.

После того, как Леброн Джеймс активировал опцию в контракте с «Лейкерс» на 52,6 миллиона долларов, его соглашение впервые за 23-летнюю карьеру стало истекающим. 

Как сообщают Брайан Уиндхорст и Рамона Шэлберн из ESPN, руководство других клубов лихорадочно пыталось понять, что это значит.

По словам источников, один из руководителей клуба Восточной конференции был уверен, что форвард хочет уйти из «Лейкерс». Несколько команд – включая «Голден Стэйт», которые уже пытались выменять Джеймса в сезоне-2023/24, – задумались о возможности сделать предложение.

Один из руководителей команды Западной конференции списал это на демонстративную обиду – Джеймс просто дуется из-за того, что «Лейкерс» не предложили ему продление контракта.

Другой топ-менеджер Запада предположил, что это попытка надавить на руководство «Лейкерс», чтобы те отказались от осторожной стратегии и пошли ва-банк, усиливая текущий состав.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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