Влад Голдин вколотил пару сочных данков и набрал 11 очков в матче Летней лиги против «Атланты»
Центровой «Хит» провел еще один хороший матч.
Российский центровой вошел в игру со скамейки запасных и отметился 11 очками, реализовав 5 из 5 бросков с игры и 1 из 3 штрафных. Голдин также записал на свой счет 1 подбор и 1 передачу.
За 13 минут на паркете россиянин заработал лучший в команде показатель полезности – «+14».
Голдин покинул площадку в 4-й четверти за 8,5 минуты до конца при счете 80:70 в пользу «Майами». Оставшийся отрезок «Хит» проиграли (18:35) и в итоге уступили в матче – 98:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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