Купер Флэгг (5 из 21 с игры): «Это был один из худших матчей в моей жизни»

Новичок «Далласа» оценил свое выступление.

В победном матче против «Лейкерс » (87:85) первый номер драфта-2025 набрал 10 очков при 5 из 21 с игры, включая 0 из 5 с трехочковой дистанции. Он также добавил 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.

«Пожалуй, это был один из худших матчей в моей жизни. Но мы победили, и для меня это главное. Мои партнеры выручили – они сделали то, что было нужно. Я просто рад, что мы выиграли.

Не скажу, что сыграл ужасно. Броски не шли, но так бывает. Наверное, я еще не бросал так много за матч, для меня это в новинку, но я разберусь», – сказал Флэгг .