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Марк Кьюбан: «НБА должна добавить к драфту еще два раунда»

Марк Кьюбан предложил добавить к драфту НБА еще два раунда.

«НБА должна добавить еще два раунда. Когда драфт приближается к 50-му пику, агенты начинают звонить в панике, чтобы их парня выбрали, или в некоторых случаях говорят командам не выбирать их парня, чтобы он мог перейти в команду, которая, по их мнению, подходит ему лучше.

Но как только объявлено последнее имя, начинается настоящая суета. Команды начинают звонить парням, которых они собирались выбрать, и которые не были выбран, и пытаются заполучить их в свой состав, либо на двусторонний контракт, либо в команду G-лиги, либо в Летнюю лигу.

Это буквально самая сложная часть драфта, потому что это бесплатно для всех. Агенты в полночь договариваются с одной командой, затем получают предложение от другой команды, которую они считают лучшей для себя, и сообщают вам об этом по СМС в 2 часа ночи.

Двусторонние контракты – это места в составе, которые имеют важное значение. Было много эффективных игроков с двусторонними контрактами. И они не учитываются в платежке.

Я предложил перейти на четыре раунда в рамках последнего коллективного соглашения. Как обычно. Меня проигнорировали.

Это сделало бы все намного более организованным и простым для команд. Игрокам это может не понравиться, так как они теряют некоторую гибкость в выборе лучшей ситуации (как любой задрафтованный игрок), но выигрывают от того, что слышат свое имя и знают, что у них есть шанс», – написал бывший владелец «Далласа» в соцсети.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Кьюбана в соцсети X
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