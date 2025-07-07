«Реал» и Тео Маледон заключили 2-летнее соглашение

Маледон продолжит карьеру в мадридском клубе.

«Реал » объявил о подписании 2-летнего договора с защитником Тео Маледоном (24 года, 192 см).

Прошлый сезон баскетболист провел в «Виллербане », набирая в среднем 17 очков, 3,5 подбора и 4,6 передачи за 27,5 минуты в 33 матчах. По итогам регулярного чемпионата защитник был включен во вторую символическую сборную Евролиги .

На счету Маледона также 177 матчей в НБА за «Оклахому», «Шарлотт» и «Финикс».