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«Реал» и Тео Маледон заключили 2-летнее соглашение

Маледон продолжит карьеру в мадридском клубе.

«Реал» объявил о подписании 2-летнего договора с защитником Тео Маледоном (24 года, 192 см).

Прошлый сезон баскетболист провел в «Виллербане», набирая в среднем 17 очков, 3,5 подбора и 4,6 передачи за 27,5 минуты в 33 матчах. По итогам регулярного чемпионата защитник был включен во вторую символическую сборную Евролиги.

На счету Маледона также 177 матчей в НБА за «Оклахому», «Шарлотт» и «Финикс».

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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