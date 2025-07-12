Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс явно чувствует, что «Лейкерс» больше настроены на будущее»
Джеймс понимает, что «озерников» не так сильно интересует победа здесь и сейчас.
«Леброну Джеймсу 40 лет, исполнится 41, и он хочет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Джеймс и его агент Рич Пол дали понять это предельно ясно.
Но Леброн явно чувствует, что «Лейкерс» больше настроены на будущее. Одна сторона хочет участвовать в чемпионской гонке, другая больше увлечена построением будущего. К чему это приведет? За следующие 2 месяца придется провести серьезные переговоры», – сказал Чарания.
Ранее инсайдеры ESPN рассказали, что после окончания сезона клуб провел частную встречу с Лукой Дончичем по поводу дальнейшей стратегии. Подобное собрание впервые прошло без участия Джеймса.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SiriusXM NBA Radio
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