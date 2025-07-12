Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс явно чувствует, что «Лейкерс» больше настроены на будущее»

Джеймс понимает, что «озерников» не так сильно интересует победа здесь и сейчас.

«Леброну Джеймсу 40 лет, исполнится 41, и он хочет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Джеймс и его агент Рич Пол дали понять это предельно ясно.

Но Леброн явно чувствует, что «Лейкерс » больше настроены на будущее. Одна сторона хочет участвовать в чемпионской гонке, другая больше увлечена построением будущего. К чему это приведет? За следующие 2 месяца придется провести серьезные переговоры», – сказал Чарания .

Ранее инсайдеры ESPN рассказали , что после окончания сезона клуб провел частную встречу с Лукой Дончичем по поводу дальнейшей стратегии. Подобное собрание впервые прошло без участия Джеймса.