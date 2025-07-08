Сумма контракта Майлза Тернера с «Милуоки» больше, чем сообщалось изначально

Центровой заработает немного больше, чем предполагалось.

В изначальном сообщении инсайдера ESPN Шэмса Чарании говорилось, что Майлз Тернер подпишет с «Милуоки » 4-летний контракт на 107 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2028/29 и 15%-м трейд-кикером.

Сегодня Майкл Скотто из HoopsHype уточнил, что сумма соглашения равна 108,9 миллиона долларов, остальные параметры сделки верны.

Майлз Тернер провел все 10 лет своей карьеры в «Индиане» и является рекордсменом клуба по блок-шотам (1,412), а также занимает 6-ю строчку по количеству проведенных матчей (642) и 7-ю – по набранным очкам (9031).