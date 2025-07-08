0

Сумма контракта Майлза Тернера с «Милуоки» больше, чем сообщалось изначально

Центровой заработает немного больше, чем предполагалось.

В изначальном сообщении инсайдера ESPN Шэмса Чарании говорилось, что Майлз Тернер подпишет с «Милуоки» 4-летний контракт на 107 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2028/29 и 15%-м трейд-кикером.

Сегодня Майкл Скотто из HoopsHype уточнил, что сумма соглашения равна 108,9 миллиона долларов, остальные параметры сделки верны.

Майлз Тернер провел все 10 лет своей карьеры в «Индиане» и является рекордсменом клуба по блок-шотам (1,412), а также занимает 6-ю строчку по количеству проведенных матчей (642) и 7-ю – по набранным очкам (9031).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoМайлз Тернер
logoМилуоки
logoНБА
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана» узнала о переходе Майлза Тернера в «Милуоки» из поста Шэмса Чарании
23сегодня, 06:41
«Индиана» была готова платить налог на роскошь за Майлза Тернера
3вчера, 18:30
«Бакс» официально подписали Майлза Тернера
1вчера, 17:23Фото
Главные новости
Президент «Индианы»: «Если бы я знал, что Халибертон порвет ахилл, я бы пожертвовал седьмой игрой»
4 минуты назад
Деррик Роуз: «Слишком жалеть Тибса не стоит. Нельзя расстраиваться, когда уходишь с 30 миллионами в кармане»
8сегодня, 10:23
Пол Джордж: «В «Хьюстоне» достаточно молодежи, чтобы Лилларду не пришлось тащить все на себе»
4сегодня, 09:20
Брэдли Бил близок к выкупу контракта с «Финиксом», «Клипперс» считаются фаворитами на подписание игрока
27сегодня, 08:55
Лонзо Болл: «Сейчас для «Кливленда» любой результат, кроме чемпионства, – провал»
3сегодня, 08:15
Джи Джи Джексон заткнул сирену дальним попаданием в концовке матча против «Юты», надеясь на овертайм, но судьи засчитали 2 очка
2сегодня, 07:53Видео
«Голден Стэйт» представил трибьют-видео Кевона Луни
4сегодня, 07:31Видео
«Вашингтон» готов обменять Малкольма Брогдона по схеме «сайн-энд-трейд»
10сегодня, 07:02
«Индиана» узнала о переходе Майлза Тернера в «Милуоки» из поста Шэмса Чарании
23сегодня, 06:41
Брайан Уиндхорст: «Мистер Йокич очень доволен действиями «Наггетс»
9сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лонзо Болл о Лаваре: «Тяжело, когда твой отец так строг к тебе. Но в итоге это сделало нас лучше как людей и, конечно, как баскетболистов»
149 минут назад
Йован Буха: «В «Лейкерс» Брэдли Бил будет выходить со скамейки»
3сегодня, 11:09
Стив Керр – Кевону Луни: «Не могу выразить, как благодарен тебе. Спасибо за все, ты просто лучший»
1сегодня, 10:45
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» сыграет с «Вашингтоном»
сегодня, 08:29
«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
вчера, 20:35Фото
Никола Йокич порадовался победе своей лошади
7вчера, 17:12Видео
«Новый Орлеан» подписал 4-летний контракт на 8,7 миллиона с Майкой Пиви (40-й номер драфта-2025)
6вчера, 16:25
Тони Джекири выбрал ЦСКА, несмотря на предложения из Евролиги и Еврокубка
5вчера, 16:09
Брайан Ангола перешел в «Гран-Канарию»
вчера, 15:59Фото
Джалил Окафор продолжит карьеру в Японии
7вчера, 15:32Фото