«Маккаби Тель-Авив» склоняется в сторону переноса домашних матчей Евролиги в Дубай
«Маккаби» все еще выбирает арену для домашних встреч Евролиги.
Основными вариантами для клуба из Тель-Авива являются Alexandar Nikolic Hall в Белграде или стадион в Дубае.
Второй вариант становится более предпочтительным для команды с учетом пожеланий нового спонсора – финансовой платформы Rapyd.
Баскетбольный клуб «Дубай» также будет участвовать в Евролиге в следующем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ONE
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