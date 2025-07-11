«Маккаби Тель-Авив» склоняется в сторону переноса домашних матчей Евролиги в Дубай

«Маккаби» все еще выбирает арену для домашних встреч Евролиги.

Основными вариантами для клуба из Тель-Авива являются Alexandar Nikolic Hall в Белграде или стадион в Дубае .

Второй вариант становится более предпочтительным для команды с учетом пожеланий нового спонсора – финансовой платформы Rapyd.

Баскетбольный клуб «Дубай» также будет участвовать в Евролиге в следующем сезоне.