УНИКС заключил контракт с Денисом Захаровым

Российский защитник продолжит карьеру в клубе из Казани.

УНИКС объявил о подписании соглашения с Денисом Захаровым (31 год, 193 см) по схеме «1+1».

На протяжении последних пяти сезонов защитник выступал за «Зенит», став вместе с командой чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году. В 2020 году баскетболист поучаствовал в Матче всех звезд Единой лиги.

В завершившемся чемпионате Захаров принял участие в 41 матче, набирая в среднем 2,3 очка и 1 подбор за 10 минут на паркете.