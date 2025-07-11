Лучший бомбардир NCAA Эрик Диксон не выступает за «Лейкерс» в Летней лиге из-за травмы ноги

Дебют форварда в фиолетово-золотой форме откладывается.

Как сообщает Дэн Войке из The Athletic, Эрик Диксон восстанавливается от травмы ноги и поэтому не принимает участия в Летней лиге. В настоящее время Диксон консультируется с врачами, чтобы определить оптимальный план лечения. Двусторонний контракт игрока с «Лос-Анджелесом» еще не подписан.

Перед матчем Летней лиги между «Лейкерс » и «Далласом» Диксон был замечен в защитном ботинке.

24-летний форвард остался невыбранным на драфте, несмотря на выдающийся последний сезон в университете Виллановы, где он стал лучшим бомбардиром NCAA, набирая в среднем 23,3 очка за игру (45,1% с игры, 40,7% из-за дуги).