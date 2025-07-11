Бронни Джеймс смазал бросок на победу в матче против «Далласа» Купера Флэгга

«Лейкерс» уступили – 85:87.

В клатче ни одной из команд не удавалось оторваться от оппонента. В итоге ключевым стал блок-шот Купера Флэгга на Ди Джее Стюарде за 1 минуту до конца и последовавший за ним трехочковый Райана Нембхарда, выведший «Мэверикс» вперед (87:85).

В заключительной атаке матча Бронни Джеймс решил взять ответственность на себя, но смазал дальний бросок.