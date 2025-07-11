Бронни Джеймс: «Флэгг выше меня сантиметров на 15, так что я просто пытался удержать позицию»
Второгодка «Лейкерс» поделился впечатлениями от встречи с 1-м номером драфта.
«Флэгг выше меня сантиметров на 15, так что я просто пытался удержать позицию. Мне нужно прочно стоять на ногах и следить, чтобы меня не продавили.
Флэгг – отличный игрок. Я смотрел за ним в колледже – он потрясающий. Я испытываю к нему огромное уважение. Он станет кем-то особенным», – сказал Джеймс-младший.
Защитник «Лос-Анджелеса» закончил встречу Летней лиги против «Далласа» (которую «Лейкерс» проиграли – 85:87) с 8 очками, 2 подборами и 2 передачами.
Рост Купера Флэгга – 206 см, Бронни Джеймса – 188 см.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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