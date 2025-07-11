Бронни Джеймс: «Флэгг выше меня сантиметров на 15, так что я просто пытался удержать позицию»

Второгодка «Лейкерс» поделился впечатлениями от встречи с 1-м номером драфта.

«Флэгг выше меня сантиметров на 15, так что я просто пытался удержать позицию. Мне нужно прочно стоять на ногах и следить, чтобы меня не продавили.

Флэгг – отличный игрок. Я смотрел за ним в колледже – он потрясающий. Я испытываю к нему огромное уважение. Он станет кем-то особенным», – сказал Джеймс-младший.

Защитник «Лос-Анджелеса» закончил встречу Летней лиги против «Далласа » (которую «Лейкерс » проиграли – 85:87) с 8 очками, 2 подборами и 2 передачами.

Рост Купера Флэгга – 206 см, Бронни Джеймса – 188 см.