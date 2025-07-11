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Купер Флэгг и Бронни Джеймс сразились в матче Летней лиги

Два самых именитых игрока на площадке показали, на что способны.

1-й номер драфта-2025 форвард «Далласа» Купер Флэгг отметился 10 очками (5 из 21 с игры, 0 из 5 трехочковых), 6 подборами, 4 передачами, 3 перехватами и 1 блок-шотом за 32 минуты на паркете.

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс ответил 8 очками, попав 2 из 8 бросков с игры (1 из 6 из-за дуги, включая бросок на победу) и 3 из 4 штрафных. 55-номер драфта-2024 также собрал 2 подбора и отдал 2 передачи, проведя на площадке 21 минуту.

«Мэверикс» одолели «Лос-Анджелес» – 87:85.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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