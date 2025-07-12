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Летняя лига в Лас-Вегасе. «Юта» встретится с «Шарлотт» Кона Книппела, «Вашингтон» Тре Джонсона сыграет с «Финиксом» Хамана Малуача и другие матчи

Сегодня продолжится Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.

«Шарлотт» и Кон Книппел (4-й пик драфта-2025) сыграют с «Ютой». Эйс Бэйли (5-й) пропустит матч из-за травмы. «Финикс» и Хаман Малуач (10-й) встретятся с «Вашингтоном» Тре Джонсона (6-й) и другие встречи.

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Бостон – Мемфис

11 июля. 23.00

Майами – Атланта

11 июля. 23.30

Детройт – Нью-Йорк

12 июля. 1.00

Шарлотт – Юта

12 июля. 2.00

Торонто – Чикаго

12 июля. 3.00

Финикс – Вашингтон

12 июля. 4.00

Хьюстон – Клипперс

12 июля. 5.00

Голден Стэйт – Портленд

12 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Летняя лига НБА
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logoНью-Йорк
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