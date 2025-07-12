Летняя лига в Лас-Вегасе. «Юта» встретится с «Шарлотт» Кона Книппела, «Вашингтон» Тре Джонсона сыграет с «Финиксом» Хамана Малуача и другие матчи
Сегодня продолжится Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.
«Шарлотт» и Кон Книппел (4-й пик драфта-2025) сыграют с «Ютой». Эйс Бэйли (5-й) пропустит матч из-за травмы. «Финикс» и Хаман Малуач (10-й) встретятся с «Вашингтоном» Тре Джонсона (6-й) и другие встречи.
Лас-Вегас
Бостон – Мемфис
11 июля. 23.00
Майами – Атланта
11 июля. 23.30
Детройт – Нью-Йорк
12 июля. 1.00
Шарлотт – Юта
12 июля. 2.00
Торонто – Чикаго
12 июля. 3.00
Финикс – Вашингтон
12 июля. 4.00
Хьюстон – Клипперс
12 июля. 5.00
Голден Стэйт – Портленд
12 июля. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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