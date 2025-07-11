Йоан Беранже набрал 11 очков, 8 подборов и 6 блок-шотов за 23 минуты в дебютном матче Летней лиги
Новичок «Миннесоты» отлично выступил в матче против «Нового Орлеана».
Французский центровой, выбранный «Вулвс» под 17-м номером, реализовал 5 из 6 бросков с игры (1 из 2 с линии), набрав 11 очков. Беранже также собрал 8 подборов (3 – в атаке), отдал 1 передачу, совершил 2 перехвата и сделал 6 блок-шотов. За 23 минуты на паркете его показатель полезности составил «+8».
«Миннесота» победила в матче – 98:91.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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