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Марвин Бэгли вернется в «Вашингтон» на 1-летний контракт

26-летний форвард снова будет играть за «Уизардс».

«Вашингтон» согласовал 1-летний договор с Марвином Бэгли (208 см). Это станет возвращением игрока в команду – в прошлом сезоне его обменяли из «Уизардс» в «Гриззлис» перед дедлайном.

Бэгли был выбран «Сакраменто» под 2-м номером на драфте 2018 года (выше Луки Дончича, Трэя Янга, Шэя Гилджес-Александера и Джарена Джексона-младшего).

За сезон-2024/25 форвард провел 31 матч, набирая в среднем 4,4 очка (51,9% с игры, 15,8% из-за удги) и 2,7 подбора за 8,5 минуты на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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