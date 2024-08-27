Генеральные менеджеры НБА предпочитали Деандре Эйтона и Джарена Джексона Луке Дончичу в пятилетнем прогнозе в сезоне-2018/19

Лука Дончич был третьим в прогнозе генеральных менеджеров НБА на 5 лет

Опрос о перспективах новичков проводился в сезоне-2018/19.

Топ-6:

1-2. Деандре Эйтон – 27%;

1-2. Джарен Джексон – 27%;

3. Лука Дончич – 17%;

4-5. Марвин Бэгли – 13%;

4-5. Кевин Нокс – 13%;

6. Уэнделл Картер – 3%.

Среди выбранных на драфте-2018 также были: Шэй Гилджес-Александер (11-й номер), Трэй Янг (5), Джейлен Брансон (33), Микэл Бриджес (10) и Майкл Портер (14).

Рид Шеппард лидирует в 5-летнем прогнозе этого года на новичков НБА от представителей лиги по версии ESPN.