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  • Генеральные менеджеры НБА предпочитали Деандре Эйтона и Джарена Джексона Луке Дончичу в пятилетнем прогнозе в сезоне-2018/19
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Генеральные менеджеры НБА предпочитали Деандре Эйтона и Джарена Джексона Луке Дончичу в пятилетнем прогнозе в сезоне-2018/19

Лука Дончич был третьим в прогнозе генеральных менеджеров НБА на 5 лет

Опрос о перспективах новичков проводился в сезоне-2018/19.

Топ-6:

1-2. Деандре Эйтон – 27%;

1-2. Джарен Джексон – 27%;

3. Лука Дончич – 17%;

4-5. Марвин Бэгли – 13%;

4-5. Кевин Нокс – 13%;

6. Уэнделл Картер – 3%.

Среди выбранных на драфте-2018 также были: Шэй Гилджес-Александер (11-й номер), Трэй Янг (5), Джейлен Брансон (33), Микэл Бриджес (10) и Майкл Портер (14).

Рид Шеппард лидирует в 5-летнем прогнозе этого года на новичков НБА от представителей лиги по версии ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBACentral в сети X
logoНБА
logoЛука Дончич
logoДеандре Эйтон
logoМарвин Бэгли
logoМайкл Портер
logoТрэй Янг
logoДжарен Джексон-младший
logoУэнделл Картер
logoКевин Нокс
logoМикэл Бриджес
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжейлен Брансон
logoРид Шеппард
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