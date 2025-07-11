Купер Флэгг набрал 10 очков в дебютном матче Летней лиги

1-й номер драфта-2025 впервые надел майку «Далласа» в официальной игре.

Флэгг вышел в стартовом составе на матч против «Лейкерс » и провел на паркете 32 минуты. За это время форвард отметился 10 очками, попав 5 из 21 броска с игры (0 из 3 трехочковых). Также баскетболисту удалось собрать 6 подборов, отдать 4 передачи при 1 потере, сделать 3 перехвата и 1 блок-шот. Показатель полезности Флэгга составил «-1».

«Мэверикс» одержали победу – 87:85.