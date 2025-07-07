Брайан Ангола перешел в «Гран-Канарию»

«Гран-Канария» подписала Брайана Анголу.

31-летний колумбийский защитник (198 см) продолжит карьеру в Испании.

Прошедший сезон баскетболиста прошел в «Тюрк Телекоме », Ангола набирал 16,1 очка, 3,2 подбора, 2,9 передачи и 1,3 перехвата в среднем в Еврокубке, реализуя 40,4% трехочковых бросков.

«Гран-Канария » дошла до 1/4 финала чемпионата Испании, где уступила «Валенсии». Клуб решил сменить Еврокубок на Лигу чемпионов ФИБА, которая набирает популярность на фоне укрепления связей федерации с НБА.