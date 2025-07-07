Брайан Ангола перешел в «Гран-Канарию»
«Гран-Канария» подписала Брайана Анголу.
31-летний колумбийский защитник (198 см) продолжит карьеру в Испании.
Прошедший сезон баскетболиста прошел в «Тюрк Телекоме», Ангола набирал 16,1 очка, 3,2 подбора, 2,9 передачи и 1,3 перехвата в среднем в Еврокубке, реализуя 40,4% трехочковых бросков.
«Гран-Канария» дошла до 1/4 финала чемпионата Испании, где уступила «Валенсии». Клуб решил сменить Еврокубок на Лигу чемпионов ФИБА, которая набирает популярность на фоне укрепления связей федерации с НБА.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Гран-Канарии»
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