Тарик Биберович останется в «Фенербахче» на 3 года, форвард отклонил предложение «Мемфиса»

Тарик Биберович остается в Турции.

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что 24-летний форвард (201 см) подписал 3-летний контракт с «Фенербахче», с которым только что выиграл Евролигу. Баскетболист отклонил предложение «Мемфиса», который интересовался его услугами.

Биберович набирал 10,4 очка, 3,1 подбора и 1,4 передачи за 22,5 минуты в среднем в прошедшем победном розыгрыше Евролиги в свой 7-й сезон в команде.

Форвард восстанавливается после растяжения передней крестообразной связки, полученного в плей-офф национального чемпионата.