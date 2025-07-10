Единая лига ВТБ выпустила заявление в связи с задержанием Даниила Касаткина и призвала к защите его прав и здоровья

Единая лига ВТБ отреагировала на ситуацию с Даниилом Касаткиным.

«Единая Лига ВТБ и клуб МБА внимательно следят за ситуацией и оказывают всестороннюю поддержку вовлеченным ведомствам и организациям, которые в данный момент оказывают помощь российскому баскетболисту Даниилу Касаткину.

Согласно сообщениям, 21 июня баскетболист был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль и помещён под стражу по подозрению в причастности к хакерской группировке, обвинения, которые он категорически отрицает.

Единая Лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина , обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья.

Даниил Касаткин – воспитанник московской баскетбольной школы ЦСКА, последние 4 сезона провел в команде МБА и был одним из ключевых игроков московского клуба в чемпионате Единой Лиги ВТБ», – сообщается в пресс-релизе.