Мария Захарова об аресте Даниила Касаткина: «Российское посольство в Париже занимается этим вопросом»
Посольство РФ подключилось к ситуации с Даниилом Касаткиным.
«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», – прокомментировала текущее положение представитель МИД Мария Захарова.
26-летнего баскетболиста задержали в аэропорту Шарль-де-Голль в июне, когда он прилетел во Францию вместе с невестой.
Игроку грозит экстрадиция в США в связи с обвинениями в причастности к деятельности группировки хакеров.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Матч ТВ
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