Мария Захарова об аресте Даниила Касаткина: «Российское посольство в Париже занимается этим вопросом»

Посольство РФ подключилось к ситуации с Даниилом Касаткиным.

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», – прокомментировала текущее положение представитель МИД Мария Захарова.

26-летнего баскетболиста задержали в аэропорту Шарль-де-Голль в июне, когда он прилетел во Францию вместе с невестой.

Игроку грозит экстрадиция в США в связи с обвинениями в причастности к деятельности группировки хакеров.