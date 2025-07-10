Адвокат Владимир Саруханов: «Даниил Касаткин не обвиняется, а подозревается. В момент преступления он был действующим баскетболистом и ездил по всей России»

Адвокат Даниила Касаткина поделился подробностями ситуации с игроком.

Бывший баскетболист МБА был задержан в Париже по подозрению в участии в хакерской группировке. Ему отказано в выходе под залог. Касаткин находится в приемнике-распределителе без возможности сохранять игровую форму. Невеста игрока, с которой он был во время задержания, осталась, чтобы поддерживать его.

Адвокат игрока Владимир Саруханов описал его положение.

«Там все очень обтекаемо: Даниил не обвиняется, а подозревается. Якобы есть некое мнение, что он был переговорщиком. Даниил с 2016 по 2019 год был в США, закончил там школу. Затем он начал учиться в университете.

В момент инкриминирования ему преступления Даниил был действующим баскетболистом и ездил по всей России, а также принимал участие в играх. Кроме того, я завизировал у нотариуса, а сейчас перевожу на французский язык все его статистические выкладки. В этом у нас железное алиби. Плюс у нас есть контракты.

Единственный минус, чтобы Франция не начала глупо выполнять требования США. Они обязаны проверить информацию. Подозрение - одно, но дальше нужно исходить из того, мог ли Даниил на самом деле совершить преступление.

Наша четкая позиция — мы отрицаем сам факт того, что он совершал преступление, находился с людьми или даже с кем-то знаком».