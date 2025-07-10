Дилан Харпер пропустит первый матч Летней лиги в Лас-Вегасе из-за травмы паха
Дилан Харпер не выйдет на игру с «Филадельфией».
Планируется, что новичок «Сперс» (2-й номер драфта-2025) дебютирует в Летней лиге в субботу в игре против «Далласа» Купера Флэгга. У защитника небольшая травма паха.
Со стороны «Сиксерс» также не примет участия во встрече Ви Джей Эджкомб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеффа Макдональда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости