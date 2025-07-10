Ви Джей Эджкомб пропустит начало Летней лиги в Лас-Вегасе из-за растяжения связок большого пальца руки

Ви Джей Эджкомб получил небольшую травму.

3-й номер драфта-2025 пропустит игру «Филадельфии» против «Сан-Антонио» в Лас-Вегасе. У Эджкомба растяжение связок большого пальца на левой руке.

Защитник пока что сыграл в одном матче Летней лиги, набрав 28 очков, 10 подборов и 4 передачи против «Юты» в Солт-Лейк-Сити.