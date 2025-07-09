«Валенсия» рассталась с Крисом Джонсом

Опытный разыгрывающий покинул «Валенсию».

«Валенсия » официально рассталась с разыгрывающим защитником Крисом Джонсом (32 года, 188 см), воспользовавшись пунктом о расторжении контракта, в котором оставался один год.

32-летний американец, имеющий также армянское гражданство, покидает клуб после трех сезонов в Испании.

В прошедшем сезоне Еврокубка Джонс в среднем набирал 10,6 очка, делал 4,5 передачи и 0,9 перехвата за матч.