«Валенсия» рассталась с Крисом Джонсом
Опытный разыгрывающий покинул «Валенсию».
«Валенсия» официально рассталась с разыгрывающим защитником Крисом Джонсом (32 года, 188 см), воспользовавшись пунктом о расторжении контракта, в котором оставался один год.
32-летний американец, имеющий также армянское гражданство, покидает клуб после трех сезонов в Испании.
В прошедшем сезоне Еврокубка Джонс в среднем набирал 10,6 очка, делал 4,5 передачи и 0,9 перехвата за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Валенсии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости