«С таким результатом аппетит только растет. Надеюсь, это не последний раз». Лаури Маркканен рассказал о впечатлениях после 51 очка в игре с «Финиксом»

Лаури Маркканен установил новый личный рекорд результативности – 51 очко.

Финский форвард принес «Юте» победу в овертайме над «Финикосм» (138:134). Маркканен стал первым игроком «Джаз» после Карла Мэлоуна , преодолевшим рубеж в 50 очков.

«Главное – не позволить себе устать ментально, заставить себя выйти из состояния усталости, и тогда ты сможешь преодолеть что угодно.

Сейчас игра для меня будто замедляется. С таким результатом аппетит только растет, так что, надеюсь, это не последний раз.

Я никогда не выхожу на паркет с мыслью «сегодня наберу 50 очков». Но, конечно, когда у тебя уже 47, а в овертайме на тебе начинают фолить, ты понимаешь: есть очень хороший шанс, что это случится», – признался 28-летний баскетболист.

Лаури Маркканен набрал 51 очко, «Юта» одолела «Финикс» в овертайме