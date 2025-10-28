«С таким результатом аппетит только растет. Надеюсь, это не последний раз». Лаури Маркканен рассказал о впечатлениях после 51 очка в игре с «Финиксом»
Лаури Маркканен установил новый личный рекорд результативности – 51 очко.
Финский форвард принес «Юте» победу в овертайме над «Финикосм» (138:134). Маркканен стал первым игроком «Джаз» после Карла Мэлоуна, преодолевшим рубеж в 50 очков.
«Главное – не позволить себе устать ментально, заставить себя выйти из состояния усталости, и тогда ты сможешь преодолеть что угодно.
Сейчас игра для меня будто замедляется. С таким результатом аппетит только растет, так что, надеюсь, это не последний раз.
Я никогда не выхожу на паркет с мыслью «сегодня наберу 50 очков». Но, конечно, когда у тебя уже 47, а в овертайме на тебе начинают фолить, ты понимаешь: есть очень хороший шанс, что это случится», – признался 28-летний баскетболист.
Лаури Маркканен набрал 51 очко, «Юта» одолела «Финикс» в овертайме
Источник: ESPN
