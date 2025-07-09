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Родион Куруц подписал 3-летний контракт с «Басконией»

Родион Куруц перешел в «Басконию».

Испанская «Баскония» пополнила состав еще одним опытным игроком, подписав трехлетний контракт с латвийским форвардом Родионом Куруцем (27 лет, 206 см).

Куруц выступал в НБА в 2018 по 2021 год, играя за «Бруклин», «Хьюстон» и «Милуоки». После выступления в НБА форвард вернулся в Европу и выступал за несколько клубов, включая «Партизан», «Бетис», «Страсбур» и последние два сезона за «Мурсию». 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Басконии»
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