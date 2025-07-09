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«Филадельфия» уверена, что сохранит Квентина Граймса

«Сиксерс» оптимистично настроены по поводу подписания контракта с защитником.

Квентин Граймс является ограниченно свободным агентом. Поскольку у многих команд нет места в платежной ведомости, рынок застопорился, и «Сиксерс» пока фактически торгуются сами с собой.

«Филадельфия» исключила любые варианты обмена по схеме «сайн-энд-трейд», что свидетельствует о намерении сохранить 25-летнего защитника в долгосрочной перспективе.

Граймс присоединился к «Сиксерс» 4 февраля в результате обмена с «Далласом» и сыграл за команду 28 матчей.

В составе «Филадельфии» 25-летний баскетболист в среднем набирал 21,9 очка, 5,2 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата за игру при 46,9% попаданий с игры и 37,3% с трехочковой дистанции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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