Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Филадельфия» встретится с «Оклахомой», «Юта» сыграет с «Мемфисом»
Сегодня пройдут 2 матча Летней лиги НБА в Солт-Лейк-Сити.
«Филадельфия» Ви Джей Эджкомба сыграет с «Оклахомой». «Юта» Эйса Бэйли встретится с «Мемфисом».
Солт-Лейк-Сити, Юта
Филадельфия – Оклахома
8 июля. 2.00
Юта – Мемфис
8 июля. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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