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Джуда Минтц набрал 26 очков за 29 минут в победном матче «Филадельфии» с «Мемфисом»

Джуда Минтц помог «Сиксерс» обыграть «Гриззлис».

21-летний защитник набрал 26 очков, 3 передачи и 3 перехвата при 3 потерях за 29 минут на площадке, реализовав 9 из 15 бросков с игры и 8 из 9 со штрафной линии.

«Филадельфия» одержала победу с минимальным преимуществом – 91:90.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
Джуда Минтц
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