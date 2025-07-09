Джуда Минтц набрал 26 очков за 29 минут в победном матче «Филадельфии» с «Мемфисом»

Джуда Минтц помог «Сиксерс» обыграть «Гриззлис».

21-летний защитник набрал 26 очков, 3 передачи и 3 перехвата при 3 потерях за 29 минут на площадке, реализовав 9 из 15 бросков с игры и 8 из 9 со штрафной линии.

«Филадельфия » одержала победу с минимальным преимуществом – 91:90.