Эй Джей Дибанца заключил контракт с Fanatics на 8-значную сумму
Форвард университета Бригама Янга Эй Джей Дибанца, претендент на первый номер драфта НБА 2026 года, стал мультимиллионером еще до того, как ступил на площадку NCAA, подписав многолетний контракт с Fanatics Collectibles, сообщает Sportico.
По данным источника, знакомого с условиями сделки, стоимость контракта с подразделением Fanatics, занимающимся продажей коллекционных товаров, составляет восьмизначную сумму и является одним из самых крупных NIL-контрактов.
Эксклюзивное партнерство, о котором было объявлено в среду, вступает в силу немедленно и будет сосредоточено вокруг коллекционных карточек и других товаров компании Topps, которая принадлежит Fanatics.
Новость появилась через несколько дней после того, как Дибанца привел сборную США к золотой медали чемпионата мира среди игроков до 19 лет и был признан MVP турнира.