Кевин Янг подписал долгосрочное продление контракта с университетом Бригама Янга
Специалист продолжит работу на посту.
О продлении соглашения сообщает Шэмс Чарания, детали сделки не разглашаются.
В свой первый сезон в должности главного тренера Янг довел команду до стадии Sweet 16 в третий раз в ее истории и стал финалистом премии, вручаемой лучшему тренеру-дебютанту первого дивизиона.
В следующем сезоне за BYU будет выступать прогнозируемый 1-й номер драфта форвард Эй Джей Дибанца.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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