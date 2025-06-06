Кевин Янг подписал долгосрочное продление контракта с университетом Бригама Янга

Специалист продолжит работу на посту.

О продлении соглашения сообщает Шэмс Чарания , детали сделки не разглашаются.

В свой первый сезон в должности главного тренера Янг довел команду до стадии Sweet 16 в третий раз в ее истории и стал финалистом премии, вручаемой лучшему тренеру-дебютанту первого дивизиона.

В следующем сезоне за BYU будет выступать прогнозируемый 1-й номер драфта форвард Эй Джей Дибанца .