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«Финикс» хотел заполучить Рида Шеппарда в результате обмена Кевина Дюрэнта

«Финикс» пытался выменять Рида Шеппарда у «Хьюстона».

Изначально «Санз» рассчитывали заполучить 21-летнего разыгрывающего во время переговоров по обмену Кевина Дюрэнта, но «Рокетс» твердо решили не включать Шеппарда в сделку.

Шеппард, выбранный под третьим номером на драфте 2024 года, как ожидается, в следующем сезоне будет играть гораздо более важную роль во втором звене «Хьюстона». 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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