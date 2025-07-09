«Финикс» хотел заполучить Рида Шеппарда в результате обмена Кевина Дюрэнта
«Финикс» пытался выменять Рида Шеппарда у «Хьюстона».
Изначально «Санз» рассчитывали заполучить 21-летнего разыгрывающего во время переговоров по обмену Кевина Дюрэнта, но «Рокетс» твердо решили не включать Шеппарда в сделку.
Шеппард, выбранный под третьим номером на драфте 2024 года, как ожидается, в следующем сезоне будет играть гораздо более важную роль во втором звене «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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