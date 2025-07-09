«Финикс» хотел заполучить Рида Шеппарда в результате обмена Кевина Дюрэнта

«Финикс» пытался выменять Рида Шеппарда у «Хьюстона».

Изначально «Санз» рассчитывали заполучить 21-летнего разыгрывающего во время переговоров по обмену Кевина Дюрэнта , но «Рокетс» твердо решили не включать Шеппарда в сделку.

Шеппард, выбранный под третьим номером на драфте 2024 года, как ожидается, в следующем сезоне будет играть гораздо более важную роль во втором звене «Хьюстона ».