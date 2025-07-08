Айзейя Ливерс подпишет двусторонний контракт с «Финиксом»

Айзейя Ливерс продолжит карьеру в «Финиксе».

Свободный агент Айзейя Ливерс (26 лет, 198 см) подпишет двусторонний контракт с «Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ливерс пропустил весь прошлый сезон из-за операции на бедре, но полностью восстановился и готов возобновить карьеру. Следующий сезон станет для него четвертым в лиге.

Форвард провел три сезона за «Детройт» (2021-2024), набирая 6,2 очка, 2,6 подбора и 0,9 передачи в среднем за матч.