10

«Клипперс» могут подписать Брэдли Била и Криса Пола

Брэдли Бил и Крис Пол могут стать игроками «Клипперс».

Платежная ведомость «Клипперс» позволяет клубу заполучить Брэдли Била в случае выкупа его контракта с «Финиксом», а также вернуть Криса Пола, отмечает инсайдер Марк Стейн.

На данный момент у «Клипперс» есть 8,9 млн долларов до первого порога налога на роскошь и три свободных места в составе. 

В сезоне-2024/25 Бил набирал за «Финикс» 17,0 очка, делал 3,3 подбора и 3,7 передачи за матч, реализуя почти 50% с игры и 38,6% из-за дуги.

Крис Пол, который был лицом «Клипперс» с 2011 по 2017 год, в минувшем сезоне сыграл все 82 матча за «Сан-Антонио», набирая в среднем 8,8 очка, делая 3,6 подбора и 7,4 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoБрэдли Бил
logoКрис Пол
logoФиникс
logoКлипперс
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йован Буха: «В «Лейкерс» Брэдли Бил будет выходить со скамейки»
8вчера, 11:09
Брэдли Бил близок к выкупу контракта с «Финиксом», «Клипперс» считаются фаворитами на подписание игрока
32вчера, 08:55
Брэдли Бил готов присоединиться к «Клипперс», «Уорриорз», «Лейкерс» или «Бакс» в случае выкупа контракта с «Санз»
307 июля, 18:52
Брэдли Бил активно изучает варианты с другими командами в ожидании выкупа контракта с «Финиксом»
97 июля, 05:43
Главные новости
Джим Джексон: «Настаивал ли Яннис на том, чтобы Лиллард остался? Или он просто позволил организации сделать то, что она должна сделать»
113 минут назад
«Финикс» хотел заполучить Рида Шеппарда в результате обмена Кевина Дюрэнта
124 минуты назад
«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса
657 минут назад
«Оклахома» собирается продлить контракт с Джейленом Уильямсом
1сегодня, 14:45
«Милуоки» может подписать Расселла Уэстбрука
5сегодня, 14:31
Шэй Гилджес-Александер, Кармело Энтони и Энджел Риз будут изображены на обложках NBA 2K26
11сегодня, 14:24Фото
Деандре Эйтон: «Обстановка в командах, где я играл, была сосредоточена на развитии, а не на победах»
6сегодня, 14:03
Деррик Уайт про слухи об обмене: «Ни о чем особо не беспокоился»
1сегодня, 13:47
«Оклахома» и Чет Холмгрен подпишут максимальное продление контракта – 250 млн за пять лет
35сегодня, 13:34
Инсайдер Йован Буха: «Не думаю, что отношения Леброна Джеймса с «Лейкерс» сейчас в лучшем состоянии»
1сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» близок к подписанию Чимези Мету
3 минуты назад
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/8 финала. Латвия встретится с Сербией, Испания сыграет с Грецией и другие матчи
8 минут назадLive
«Црвена Звезда» рассталась с Джоном Брауном
37 минут назад
«Жальгирис» близок к подписанию контракта с Маодо Ло
43 минуты назад
Надир Ифи остался в «Париже»
сегодня, 13:52
«Тюрк Телеком» подписал американского защитника Кайла Оллмана
сегодня, 11:35Фото
«Виртус» официально подписал форварда Алена Смаилагича
сегодня, 11:18Фото
Энтони Браун присоединился к «Бешикташу»
сегодня, 10:56
Тайлер Эннис продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив»
сегодня, 10:35Фото
Разыгрывающий Крис Джонс близок к переходу из «Валенсии» в «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 09:56