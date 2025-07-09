«Клипперс» могут подписать Брэдли Била и Криса Пола
Брэдли Бил и Крис Пол могут стать игроками «Клипперс».
Платежная ведомость «Клипперс» позволяет клубу заполучить Брэдли Била в случае выкупа его контракта с «Финиксом», а также вернуть Криса Пола, отмечает инсайдер Марк Стейн.
На данный момент у «Клипперс» есть 8,9 млн долларов до первого порога налога на роскошь и три свободных места в составе.
В сезоне-2024/25 Бил набирал за «Финикс» 17,0 очка, делал 3,3 подбора и 3,7 передачи за матч, реализуя почти 50% с игры и 38,6% из-за дуги.
Крис Пол, который был лицом «Клипперс» с 2011 по 2017 год, в минувшем сезоне сыграл все 82 матча за «Сан-Антонио», набирая в среднем 8,8 очка, делая 3,6 подбора и 7,4 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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