«Клипперс» могут подписать Брэдли Била и Криса Пола

Брэдли Бил и Крис Пол могут стать игроками «Клипперс».

Платежная ведомость «Клипперс» позволяет клубу заполучить Брэдли Била в случае выкупа его контракта с «Финиксом », а также вернуть Криса Пола , отмечает инсайдер Марк Стейн.

На данный момент у «Клипперс » есть 8,9 млн долларов до первого порога налога на роскошь и три свободных места в составе.

В сезоне-2024/25 Бил набирал за «Финикс» 17,0 очка, делал 3,3 подбора и 3,7 передачи за матч, реализуя почти 50% с игры и 38,6% из-за дуги.

Крис Пол, который был лицом «Клипперс» с 2011 по 2017 год, в минувшем сезоне сыграл все 82 матча за «Сан-Антонио», набирая в среднем 8,8 очка, делая 3,6 подбора и 7,4 передачи.