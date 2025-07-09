«Оклахома» собирается продлить контракт с Джейленом Уильямсом
Джейлен Уильямс – следующий на продление контракта с «Оклахомой».
Руководство действующих чемпионов НБА ведет переговоры с форвардом Джейленом Уильямсом (24 года, 196 см) о продлении контракта новичка.
Сегодня «Тандер» договорился с Четом Холмгреном о подписании максимального полностью гарантированного продления контракта новичка на пять. Сумма контракта может достичь 250 миллионов долларов.
Вчера клуб объявил о максимальном продлении контракта с Шэем Гилджес-Александером – 285 млн долларов за четыре года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости