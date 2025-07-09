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«Оклахома» собирается продлить контракт с Джейленом Уильямсом

Джейлен Уильямс – следующий на продление контракта с «Оклахомой».

Руководство действующих чемпионов НБА ведет переговоры с форвардом Джейленом Уильямсом (24 года, 196 см) о продлении контракта новичка.

Сегодня «Тандер» договорился с Четом Холмгреном о подписании максимального полностью гарантированного продления контракта новичка на пять. Сумма контракта может достичь 250 миллионов долларов.

Вчера клуб объявил о максимальном продлении контракта с Шэем Гилджес-Александером – 285 млн долларов за четыре года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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