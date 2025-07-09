Джейлену Уильямсу потребовались 29 инъекций в руку, чтобы отыграть плей-офф-2025

Джейлен Уильямс поделился подробностями травмы.

24-летнему форварду «Тандер» потребовалась операция на запястье после чемпионского сезона.

Уильямс сообщил, что провел большую частью сезона с растяжением правого запястья, а потом порвал связку 9 апреля в борьбе за мяч.

Весь плей-офф медицинский штаб команды использовал различные техники и бандажи для фиксации, спрятанные под компрессионным рукавом.

«Мне потребовалось 28-29 инъекций в руку за время плей-офф. Понимал, что нельзя остаться ни с чем после такого. Такой у меня был настрой.

Не хотел никому говорить о травме, хотя все и набросились на меня, считая, что я не был готов. Это очень раздражало. Инстинктивно подталкивало объяснить, что у меня травма. Но я смог отключиться и не использовать это в качестве оправдания.

Мы взяли титул, теперь можете говорить, что угодно», – поделился Уильямс.

Форварду кололи лидокаин и, несколько раз, кортизон. Инъекции требовались даже для тренировок. Уильямс рассказал, что на месте уколов уже образовалась мозоль.

Предварительный срок восстановления после операции – 3 месяца.