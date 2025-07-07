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«Лейкерс» объявили о подписании Деандре Эйтона

Эйтон официально стал игроком «Лос-Анджелеса».

«Лейкерс» в своих соцсетях объявили о заключении соглашения с Деандре Эйтоном (26 лет, 213 см), в новой команде игрок будет выступать под номером «5».

Баскетболист стал неограниченно свободным агентом после выкупа контракта с «Портлендом».

По информации инсайдера Джейка Фишера, стороны заключили 2-летний контракт на 16,6 миллиона долларов с опцией игрока на второй год.

В прошлом сезоне за «Блэйзерс» 1-й номер драфта-2018 набирал в среднем 14,4 очка и 10,2 подбора.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
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