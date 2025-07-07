  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Роб Пелинка: «Габариты Эйтона, его подвижность и атлетизм позволят ему как эффективно защищать «краску», так и атаковать кольцо»
12

Роб Пелинка: «Габариты Эйтона, его подвижность и атлетизм позволят ему как эффективно защищать «краску», так и атаковать кольцо»

Генменеджер «Лейкерс» высоко оценил новобранца.

«Получение стартового центрового было нашим главным приоритетом в межсезонье, и мы считаем, что Деандре – прекрасное решение этой задачи. Он идеально подходит к нашему текущему костяку

Его габариты, подвижность и атлетизм позволят ему как эффективно защищать «краску», так и атаковать кольцо. Опыт Деандре в плей-офф в качестве стартового игрока команды, дошедшей до финала НБА, хорошо сочетается с нашими стремлениями к чемпионству», – отметил Пелинка.

Деандре Эйтон подписал с «Лейкерс» 2-летнее соглашение на 16,6 миллиона долларов после выкупа контракта с «Портлендом».

За свою карьеру центровой трижды выходил в плей-офф, набирая в среднем 15,9 очка и 10,5 подбора за 33,7 минуты в 45 матчах. Эйтон является единственным игроком в истории НБА, кто в плей-офф в среднем набирал не менее 15 очков при реализации бросков от 60% и выше.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4417 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
logoЛейкерс
logoНБА
logoДеандре Эйтон
logoРоб Пелинка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» объявили о подписании Деандре Эйтона
12сегодня, 06:53Фото
Джастин Робинсон присоединился к тренерскому штабу «Лейкерс»
1вчера, 18:14
Майкл Томпсон: «Деандре Эйтон не реализовал свои способности»
5вчера, 15:36
Главные новости
«Клипперс» официально подписали Брука Лопеса, второй год в контракте – опция команды
116 минут назадФото
Маркус Кин покинул УНИКС
26 минут назад
ЦСКА заключил новое соглашение с Тони Джекири
249 минут назад
«Лейкерс» объявили о подписании Деандре Эйтона
12сегодня, 06:53Фото
«Сакраменто» – главный претендент на Джонатана Кумингу
12сегодня, 06:21
Брэдли Бил активно изучает варианты с другими командами в ожидании выкупа контракта с «Финиксом»
7сегодня, 05:43
Дэвид Джонс набрал 25 очков в матче Летней лиги против «Голден Стэйт»
сегодня, 05:28Видео
Бронни Джеймс перехватил мяч и вколотил данк на 1-й минуте матча Летней лиги
16сегодня, 05:07Видео
Женская НБА. 16+17+6 Энджел Риз не хватило для победы «Чикаго» над «Миннесотой», «Сиэтл» обыграл «Нью-Йорк» в гостях и другие результаты
сегодня, 04:43
Летняя лига в Калифорнии. «Лейкерс» разгромили «Майами», «Сан-Антонио» одолел «Голден Стэйт»
7сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» отчислил Дэйкуона Плаудена, полученного в сделке по Кевину Дюрэнту
сегодня, 06:00
Джастин Робинсон присоединился к тренерскому штабу «Лейкерс»
1вчера, 18:14
Александр Медведев: «Александер Секулич имеет отношение к рождению такой звезды, как Лука Дончич»
2вчера, 17:28
Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом
9вчера, 16:27
«Пари НН» расстался с Павлом Захаровым
вчера, 14:14
«Галатасарай» подписал Фабиана Уайта
вчера, 13:53
«Пари НН» подписал двухлетний контракт с Сергеем Гришаевым
вчера, 13:41
Зарплата Гершона Ябуселе по контракту с «Нью-Йорком» составит «чуть менее» 5,7 млн долларов, что позволит команде подписать еще одну «минималку»
2вчера, 12:37
«Хапоэль Тель-Авив» подписал центрового «Анадолу Эфеса» Дэниэла Отуру
вчера, 11:50
Стефан Йович покинул «Валенсию»
вчера, 11:28