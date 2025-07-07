Роб Пелинка: «Габариты Эйтона, его подвижность и атлетизм позволят ему как эффективно защищать «краску», так и атаковать кольцо»

Генменеджер «Лейкерс» высоко оценил новобранца.

«Получение стартового центрового было нашим главным приоритетом в межсезонье, и мы считаем, что Деандре – прекрасное решение этой задачи. Он идеально подходит к нашему текущему костяку

Его габариты, подвижность и атлетизм позволят ему как эффективно защищать «краску», так и атаковать кольцо. Опыт Деандре в плей-офф в качестве стартового игрока команды, дошедшей до финала НБА , хорошо сочетается с нашими стремлениями к чемпионству», – отметил Пелинка .

Деандре Эйтон подписал с «Лейкерс » 2-летнее соглашение на 16,6 миллиона долларов после выкупа контракта с «Портлендом».

За свою карьеру центровой трижды выходил в плей-офф, набирая в среднем 15,9 очка и 10,5 подбора за 33,7 минуты в 45 матчах. Эйтон является единственным игроком в истории НБА, кто в плей-офф в среднем набирал не менее 15 очков при реализации бросков от 60% и выше.