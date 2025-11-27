«Это не простой ушиб бедра, ему серьзно досталось». Грэйсон Аллен пропустил 6 матчей, но может вернуться к концу недели

Грэйсон Аллен близится к возвращению на площадку.

Защитник «Финикса » Грэйсон Аллен удачно начал сезон-2025/26, набирая 18,5 очка в среднем при 45% точности из-за дуги. Аллен получил ушиб бедра, пропустил уже 6 матчей и вряд ли выйдет на игру с «Оклахомой».

«Думал, что он вернется со дня на день. Но все затянулось. У него не простой ушиб. Серьезно досталось. Но прогресс есть. Продолжаем наблюдать за его состоянием, попробуем вернуть в состав к концу недели.

Последнюю пару дней он чувствовал себя нормально, но все еще не мог присоединиться к команде. Оставался отек», – поделился главный тренер Джордан Отт.