«Это не простой ушиб бедра, ему серьзно досталось». Грэйсон Аллен пропустил 6 матчей, но может вернуться к концу недели
Грэйсон Аллен близится к возвращению на площадку.
Защитник «Финикса» Грэйсон Аллен удачно начал сезон-2025/26, набирая 18,5 очка в среднем при 45% точности из-за дуги. Аллен получил ушиб бедра, пропустил уже 6 матчей и вряд ли выйдет на игру с «Оклахомой».
«Думал, что он вернется со дня на день. Но все затянулось. У него не простой ушиб. Серьезно досталось. Но прогресс есть. Продолжаем наблюдать за его состоянием, попробуем вернуть в состав к концу недели.
Последнюю пару дней он чувствовал себя нормально, но все еще не мог присоединиться к команде. Оставался отек», – поделился главный тренер Джордан Отт.
