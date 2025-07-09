Деандре Эйтон: «Объединение с Лукой похоже на видеоигру. Слышал, что он сейчас качок»
Деандре Эйтон обрадован будущим сотрудничеством.
Центровой поделился эмоциями от партнерства с разыгрывающим Лукой Дончичем.
«Ощущение, как будто я в видеоигре, будто кто-то это подстроил. Это возможность, которую нельзя упустить. Лука – талант поколения, счастлив быть его партнером. Слышал, что он в отличной форме, настоящий качок. Рад быть на его стороне.
«Лейкерс» хотят взять титул, я тоже стремлюсь к этому, сотрудничеству с победителями. Последние два года были совсем другим направлением движения, мне пришлось узнать, что отсутствие побед ведет к забвению», – поделился новый «большой» «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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