0

Деандре Эйтон: «Понимаю уровень ожиданий и то, что победы очень важны для «Лейкерс»

Деандре Эйтон рассказал о выборе новой команды.

Центровой переехал в Лос-Анджелес после выкупа в «Портленде». Баскетболист не сразу присоединился к «Лейкерс», которые считались фаворитами на его подписание.

«Для начала хочу поблагодарить «Блэйзерс». Великолепная организация.

Решение по поводу «Лейкерс» было достаточно простым. Но я сделал паузу, чтобы понять суть рынка свободных агентов. Узнать, как все это работает на деле. Среди клубов, которые мы оценили с моими агентами в этом промежутке, «Лейкерс» были лучшим вариантом для меня.

Два лучших распасовщика лиги, невероятная фанатская база, которой у меня никогда не было. Пониманию ожидания, которые являются следствием истории клуба, и то, что победы очень многое значат для «Лейкерс», – заключил Эйтон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
logoПортленд
logoНБА
logoЛейкерс
logoДеандре Эйтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роб Пелинка: «Габариты Эйтона, его подвижность и атлетизм позволят ему как эффективно защищать «краску», так и атаковать кольцо»
337 июля, 07:07
«Лейкерс» объявили о подписании Деандре Эйтона
407 июля, 06:53Фото
Майкл Томпсон: «Деандре Эйтон не реализовал свои способности»
56 июля, 15:36
Главные новости
52 очка Далтона Кнехта и Дариуса Бэйзли на двоих принесли победу «Лейкерс» в матче со «Сперс»
34 минуты назадВидео
Джуда Минтц набрал 26 очков за 29 минут в победном матче «Филадельфии» с «Мемфисом»
43 минуты назадВидео
Центровой Ришон Холмс – главный кандидат на обмен или отчисление из «Уизардс»
сегодня, 04:59
Женская НБА. «Вашингтон» выиграл у «Чикаго», 28+8+8 от Ионеску помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лас-Вегас»
2сегодня, 04:45
Летняя лига в Калифорнии. «Голден Стэйт» проиграл «Майами», Голдин набрал 10+5. 52 очка от Бэйзли и Кнехта на двоих помогли «Лейкерс» победить «Сан-Антонио»
5сегодня, 04:40
Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Оклахома» встретится с «Ютой», «Мемфис» – с «Филадельфией»
вчера, 20:42
«Вашингтон» обменял Келли Олиника в «Сан-Антонио» на Малакая Брэнэма и Блэйка Уэсли
9сегодня, 04:10
Игорь Кочарян о подписании Павла Савкова: «Для нас это уникальный прецедент – взять игрока из клуба Евролиги»
вчера, 20:55
Павел Савков проведет предстоящий сезон за МБА-МАИ
2вчера, 20:52
«Индиана» подписала двухлетний контракт с Джеймсом Уайзменом
3вчера, 20:16
Ко всем новостям
Последние новости
Брэнден Карлсон подпишет новый двусторонний контракт с «Тандер»
сегодня, 04:20
«Сакраменто» подписал 2-летний контракт с Айзейей Стивенсом
вчера, 20:46
Майк Браун планирует дать Рику Брансону меньшую роль в тренерском штабе «Нью-Йорка»
вчера, 20:08
«Индиана» подписала новый двусторонний контракт с Куэнтоном Джексоном
вчера, 19:46
Исмаэль Бако перешел из УНИКСа в «Париж»
вчера, 18:29
«Виртус» близок к подписанию контракта с Габриэле Прочидой
1вчера, 16:47
Данила Походяев перейдет в «Самару»
вчера, 15:31
Богдан Карайчич станет главным тренером «Ариса»
вчера, 14:55
«Детройт» подписал 4-летний контракт с Чезом Ланиром
вчера, 14:39
«Пари НН» подписал контракт с Артемом Коваленко
вчера, 14:27