Деандре Эйтон: «Понимаю уровень ожиданий и то, что победы очень важны для «Лейкерс»
Деандре Эйтон рассказал о выборе новой команды.
Центровой переехал в Лос-Анджелес после выкупа в «Портленде». Баскетболист не сразу присоединился к «Лейкерс», которые считались фаворитами на его подписание.
«Для начала хочу поблагодарить «Блэйзерс». Великолепная организация.
Решение по поводу «Лейкерс» было достаточно простым. Но я сделал паузу, чтобы понять суть рынка свободных агентов. Узнать, как все это работает на деле. Среди клубов, которые мы оценили с моими агентами в этом промежутке, «Лейкерс» были лучшим вариантом для меня.
Два лучших распасовщика лиги, невероятная фанатская база, которой у меня никогда не было. Пониманию ожидания, которые являются следствием истории клуба, и то, что победы очень многое значат для «Лейкерс», – заключил Эйтон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости