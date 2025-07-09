Деандре Эйтон: «Понимаю уровень ожиданий и то, что победы очень важны для «Лейкерс»

Деандре Эйтон рассказал о выборе новой команды.

Центровой переехал в Лос-Анджелес после выкупа в «Портленде ». Баскетболист не сразу присоединился к «Лейкерс», которые считались фаворитами на его подписание.

«Для начала хочу поблагодарить «Блэйзерс». Великолепная организация.

Решение по поводу «Лейкерс» было достаточно простым. Но я сделал паузу, чтобы понять суть рынка свободных агентов. Узнать, как все это работает на деле. Среди клубов, которые мы оценили с моими агентами в этом промежутке, «Лейкерс» были лучшим вариантом для меня.

Два лучших распасовщика лиги, невероятная фанатская база, которой у меня никогда не было. Пониманию ожидания, которые являются следствием истории клуба, и то, что победы очень многое значат для «Лейкерс », – заключил Эйтон .