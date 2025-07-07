«Бостон» не получит драфт-пиков 2-го раунда в сделке с «Портлендом» из-за состояния здоровья Дрю Холидэя

Сделка между «Селтикс» и «Блэйзерс» оказалась скорректирована.

В пресс-релизе «Портленда » отсутствует упоминание двух драфт-пиков 2-го раунда, которые должен был получить «Бостон » в первоначальном проекте сделки по обмену защитников Анферни Саймонса (26 лет, 191 см) на Дрю Холидэя (35 лет, 193 см). Изменения вызваны результатами оценки Холидэя медицинским штабом «Блэйзерс». Состояние защитника не привело к отмене трансфера, но позволило «Портленду» скорректировать его параметры.

Холидэй провел в «Селтикс» два года и помог команде завоевать титул в 2024 году. В прошедшем сезоне он набирал 11,1 очка, 4,3 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч при 44,3% с игры и 35,3% из-за дуги. Контракт ветерана действует до конца сезона-2027/28 с опцией игрока на последний год.

Для Саймонса прошедший сезон стал седьмым в карьере. Показатели защитника составили 19,3 очка (42,6% с игры, 36,3% трехочковых), 2,7 подбора и 4,8 передачи в среднем за встречу. Его соглашение истекает в конце сезона-2025/26.