Брэнден Карлсон подпишет новый двусторонний контракт с «Тандер»

Брэнден Карлсон продолжит сотрудничество с «Оклахомой».

26-летний центровой (213 см) заканчивал сезон-2024/25 за «Тандер» на двустороннем контракте и получит новое подобное соглашение.

Карлсон отыграл 32 матча за команду, набирая 3,8 очка и 1,7 подбора за 7,7 минуты в среднем.