Команды завышали цену, когда «Лейкерс» обращались к ним по поводу обмена центровых

Клубы-соперники отлично знали положение «Лос-Анджелеса».

После того как «Лейкерс» договорились с Джейком Ларэвиа (который был их главной целью), у команды оставалось около 8 миллионов от исключения среднего уровня. В это время такие центровые, как Брук Лопес и Клинт Капела , уже находили новые команды.

По данным источников ESPN, когда «Лейкерс » звонили по поводу доступных центровых, клубы завышали цену, так как знали, что «Лос-Анджелес» был готов отдать за Марка Уильямса (в сорванной февральской сделке): Тогда предложение включало молодого игрока (Далтон Кнехт , пик первого раунда-2024), незащищенный пик первого раунда 2031 года и право обмена пиками в 2030 году.