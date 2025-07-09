Олег Бартунов назначен главным тренером ЦСКА-2

Олег Бартунов сменил Антона Юдина в ЦСКА-2.

40-летний специалист уже имеет опыт в должности главного тренера в «Руне», где дважды завоевал серебро Суперлиги. Теперь Бартунов возглавит ЦСКА-2 после ухода Антона Юдина в «Локомотив-Кубань».

Бартунов работал в тренерском штабе основного состава ЦСКА с 2023 года.

ЦСКА-2 добрался до финала Суперлиги в прошедшем розыгрыше турнира.

«То, что ЦСКА-2 снова возглавил тренер с большим опытом работы во «взрослых» командах, важно для смысловой нагрузки существования «дубля». Олег был ассистентом в «основе» ЦСКА, прекрасно понимает систему и требования, предъявляемые к игрокам как в плане индивидуальных действий, так и в принципах командной работы, а значит, сможет помочь ребятам в переходе на следующий уровень. К тому же он уже возглавлял команду Суперлиги на протяжении нескольких лет и хорошо знает турнир. После удачного прошлого сезона «молодежка» значительно перестроена, и мы не ожидаем повторения отличного результата. При этом для клуба в работе молодежного проекта гораздо более важным является воспитание следующего поколения игроков», – прокомментировал назначение президент ЦСКА Андрей Ватутин.