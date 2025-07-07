Ливио Жан-Шарль остается в ЦСКА еще на один сезон

Французский центровой продолжит играть за московский клуб.

ЦСКА объявил о заключении нового 1-летнего контракта с Ливио Жан-Шарлем (31 год, 206 см).

Баскетболист перешел в московский клуб летом 2022 года из «Олимпиакоса». За три сезона в составе ЦСКА центровой принял участие в 149 из 154 официальных матчей команды, выйдя в старте 102 раза.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Жан-Шарль набирал 10,1 очка, 4,1 подбора и 1,1 передачи за 18,8 минуты на паркете.

«Рад, что смогу станцевать еще один танец в красно-синей форме. Здесь все знакомо: тренер, товарищи по команде, персонал и город, и, конечно, цели остались такими же, как и в прошлом сезоне», – заявил француз.