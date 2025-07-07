ЦСКА заключил новое соглашение с Тони Джекири

Нигерийский центровой продолжит выступления за московский клуб.

ЦСКА объявил о подписании нового контракта с Тони Джекири (30 лет, 212 см) по схеме «1+1».

Следующий сезон станет для центрового третьим в составе армейцев. За 2 года Джекири провел 103 матча, 11 раз выйдя в старте.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист в среднем набирал 10,7 очка и 5,2 за 19,2 минуты на паркете.

«Семья ЦСКА, рад объявить, что вернусь в место, которое называл домом, которое показало мне любовь и профессионализм с первого года здесь. Эти годы принесли счастье, улыбки, воспоминания и титулы клубу, и я благодарен быть его частью. Начинается третий год в красно-синих цветах, давайте сделаем это!» – заявил Джекири.