ЦСКА заключил новое соглашение с Тони Джекири
Нигерийский центровой продолжит выступления за московский клуб.
ЦСКА объявил о подписании нового контракта с Тони Джекири (30 лет, 212 см) по схеме «1+1».
Следующий сезон станет для центрового третьим в составе армейцев. За 2 года Джекири провел 103 матча, 11 раз выйдя в старте.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист в среднем набирал 10,7 очка и 5,2 за 19,2 минуты на паркете.
«Семья ЦСКА, рад объявить, что вернусь в место, которое называл домом, которое показало мне любовь и профессионализм с первого года здесь. Эти годы принесли счастье, улыбки, воспоминания и титулы клубу, и я благодарен быть его частью. Начинается третий год в красно-синих цветах, давайте сделаем это!» – заявил Джекири.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4417 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости