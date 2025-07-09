Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт», «Финикс» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.
В ранних играх «Коннектикут» встретится с «Сиэтлом», «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт», «Финикс» примет «Миннесоту».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Сиэтл
9 июля. 18.00
Индиана – Голден Стэйт
9 июля. 19.00
Финикс – Миннесота
9 июля. 22.30
Чикаго – Даллас
10 июля. 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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