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Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт», «Финикс» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

В ранних играх «Коннектикут» встретится с «Сиэтлом», «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт», «Финикс» примет «Миннесоту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Сиэтл

9 июля. 18.00

Индиана – Голден Стэйт

9 июля. 19.00

Финикс – Миннесота

9 июля. 22.30

Чикаго – Даллас

10 июля. 03.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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Чикаго жен
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Голден Стэйт жен
Даллас жен
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